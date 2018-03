Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le président Denis Sassou N'Guesso salue la réélection de Vladmir Poutine

Le chef de l'Etat congolais vient de joindre sa voix à celles d'autres chefs d'Etat ou de gouvernement qui ont félicité la victoire du président russe, au terme du scrutin présidentiel organisé le 18 mars.

Dans un message adressé le 20 mars, le président Denis Sassou N'Guesso a congratulé son homologue russe en ces termes : « C'est avec un réel plaisir que je viens d'apprendre votre brillante réélection en qualité de président de la Fédération de Russie.

En cette si belle circonstance, je me sens particulièrement heureux de vous adresser, au nom du gouvernement et du peuple congolais, nos très vives et chaleureuses félicitations auxquelles j'associe mes vœux de réussite dans les lourdes et délicates charges que le peuple russe vient de vous confier à nouveau.

Je salue très chaleureusement votre réélection qui, d'une part, témoigne de la qualité de l'œuvre remarquable et salutaire que vous venez de réaliser et, d'autre part, nous permettra de poursuivre la consolidation des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays.

Je saisis cette heureuse et solennelle opportunité pour réaffirmer ma disponibilité à œuvrer, avec vous-mêmes, à leur renforcement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma très haute et sincère considération ».

Rappelons que le président russe, Vladimir Poutine, a été reconduit au pouvoir pour un quatrième mandat avec plus de 76% des voix et y restera jusqu'en 2024.