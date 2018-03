Afrique: Hazem Emam, Mark Fish et Gilberto, Ambassadeurs des Coupes interclubs

Trois légendes, l'Egyptien Hazem Emam, le Sud-Africain Mark Fish et l'Angolais Gilberto viennent d'être nommés par la CAF Ambassadeurs des Coupes interclubs pour la saison 2018.

Les trois anciens internationaux seront présents ce mercredi 21 mars, au Caire, à l'occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions Total et des barrages de la Coupe de la Confédération Total. Ils en seront les principaux acteurs.

« Les trois joueurs ne sont pas étrangers au football interclubs africain. Ils représentent différentes générations et nous croyons fermement que leur association avec les deux compétitions influera énormément sur notre objectif de renforcer l'audience de nos compétitions aussi bien en Afrique qu'à travers le monde » a déclaré le secrétaire général de la CAF, Amr Fahmy.

Figure emblématique du football égyptien, Hazem Emam a suivi les traces de son père, Hamada, et de son grand-père, Yehia, et a connu la consécration avec l'un des deux géants du Caire, le Zamalek. Le talentueux milieu de terrain a soulevé deux fois la Ligue des champions de la CAF en 1996 et en 2002 et remporté la Super Coupe en 2003.

S'il a passé, en deux périodes, une décennie sous le maillot du Zamalek, il a connu également deux expériences en Europe à l' Udinese (Italie) et au De Graafschap (Pays-Bas). Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1998 avec les Pharaons, au Burkina Faso, il est actuellement membre du Comité Technique et de Développement de la CAF.

Fish. Qui n'a pas retenu le souffle de ces milliers de supporteurs qui portaient les Bafana Bafana et, plus particulièrement le nom de Mark Fish. On était en 1996 et l'Afrique du Sud était l'organisatrice de la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle allait remporter.

Fish et ses camarades étaient entrés à jamais dans la légende du football africain. Lui-même, on l'avait découvert quelques semaines plus tôt lorsqu'il avait gagné la Coupe des clubs champions en battant en finale l'ASEC d'Abidjan, 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres.

Mark Fish, dans sa carrière, a totalisé 60 sélections en équipe nationale. Hors d'Afrique, il a porté les couleurs de la Lazio de Rome (Italie) et des clubs anglais, Bolton Wanderers, Charlton Athletic et Ipswich Town.

Gilberto est l'exemple parfait du transfert réussi en Afrique. Formé au Petro Atletico de Luanda, il signe à Al Ahly en 2002 et y restera jusqu'en 2010. Il y a laissé une trace indélébile, célèbre pour ses courses rapides et ses débordements sur le flanc gauche, il fut un des éléments-clés de l'entraîneur portugais du club cairote, José Manuel.A son palmarès figure notamment trois Ligues des Champions, en 2005, 2007 et 2008.

A la fin de son contrat en Egypte, on le verra de façon éphémère au Lierse SK (Belgique), à l'AEL Limassol (Chypre), avant un retour définitif en Angola, au Petro Atletico puis au Benfica Luanda.