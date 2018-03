Seychelles: Le FMI examine régulièrement le programme de réforme des Seychelles

L'opposition seychelloise ne rattifera pas l'accord signé entre les Seychelles et l'Inde pour la construction… Plus »

Après avoir approuvé le programme l'an dernier, le Directeur général adjoint et Président par intérim du Conseil d'administration du FMI , Tao Zhang, avait déclaré que le programme économique des Seychelles soutenu par l' Instrument de coordination politique visait à stabiliser l'économie tout en favorisant une croissance soutenue et généralisée. "

"Il y a six mois, nous étions ici et les autorités ont demandé un programme avec le FMI.

Il s'agit d'un nouvel instrument d'assistance non financier qui aide les pays cherchant à se développer et aider à suivre un programme de réformes mis à la disposition de tous les pays membres.

"En accord avec le programme, nous devons revenir tous les six mois sur la nation insulaire pour revoir et mesurer le succès du programme", a déclaré Amadou Sy, après une rencontre avec Danny Faure, le président des Seychelles à State House.

