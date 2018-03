Angola: Le libre-échange peut bénéficier au départ au pays - Entrepreneur

Kigali — L'Angola pourrait commencer avec un avantage la mise en place de la zone de libre-échange continentale, car elle est située dans une zone géographiquement privilégiée et possède des infrastructures de transport presque conclues.

Cette prévision est du président du groupe Bartolomeu Dias quand il s'adressait aux journalistes au sujet de la participation de trois hommes d'affaires angolais au forum d'affaires qui se déroule à Kigali, avant le Xe Sommet extraordinaire de l'Union africaine pour la proclamation de la zone de libre-échange continental.

"Nous ne devons pas oublier que l'Angola se localise à un point stratégique sur notre continent. Nous avons des avantages parce que nous sommes sur la côte atlantique, où les produits dans les ports peuvent être drainés par le chemin de fer et vice versa"- a-t-il dit.

L'optimisme de Bartolomeu Dias vient du fait qu'il y a des pays africains qui ont besoin de transporter beaucoup de marchandises le long du continent, mais ils n'ont pas d'infrastructures nécessaires, ils doivent donc utiliser les ports et les voies ferrées. Il a expliqué que l'une des questions débattues dans le forum comme condition de l'existence du libre commerce continental est la création rapide d'infrastructures pour soutenir la circulation des biens et personnes.

"Nous avons un certain avantage, il appartient maintenant aux hommes d'affaires angolais de s'adapter aux nouvelles transformations commerciales sur le continent: ne plus avoir que des projets domestiques et penser à d'autres pays", a-t-il conseillé.

À son avis, c'est le meilleur moment pour les entrepreneurs de créer les conditions nécessaires pour renforcer leurs entreprises, car le marché libre signifie être en concurrence avec d'autres sans barrières.

L'homme d'affaires angolais, qui, avec deux de ses compatriotes participent à l'un des panels, a dit qu'il croyait au succès de la zone de libre-échange.

"C'est historique, cela renforcera ce que nous défendons toujours, l'indépendance des économies des pays africains", a-t-il déclaré.

Il a défendu que pour rendre autonome le continent, il faut inverser la tendance de l'exportation de la matière première pour importer des produits finis avec cette même matière première, c'est-à-dire faire le contraire.

Dans le Forum entrepreneurial, plus de 200 hommes d'affaires participent aux panels qui ont interagi avec les Présidents de la République, les anciens présidents, les dirigeants des organisations économiques et d'autres personnalités telles que le Président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa et l'ancien dirigeant du Nigeria Olusegun Obasanjo. L'ouverture a été faite par le président du Rwanda, Paul Kagame.