Angola: Les quartiers environnants Catoca bénéficieront de projets agricoles

Saurimo — Les villages environnants la Société Minière de Catoca, Luenda, Caxita-Muandonje, Sacachima, Muatoio, Sapopo et Caicanga-Mwachamba, qui sont éloignés d'environ 20 kilomètres de Saurimo (Lunda Sul) bénéficieront cette année, des projets tels que l'agriculture et la pisciculture, en vue d'assurer une plus grande durabilité des familles et de réduire la pénurie alimentaire.

S'adressant à la presse, dans le cadre des inaugurations dans ces localités de systèmes d'eau par le gouverneur par intérim, Evanerson Caputo, le directeur général adjoint de Catoca pour le secteur technique, António Galiano, a dit qu'en plus de ces projets, il y avait encore ceux de l'éducation et du sport.

Il a expliqué que dans le cadre des responsabilités sociales de l'entreprise, les projets sont nombreux et seront progressivement mis en œuvre ceux considérés comme prioritaires pour le développement des familles.

Le responsable a rappelé que la société est un partenaire de l'Etat et a des engagements sérieux, en conséquence, elle continuera à créer un environnement sain pour les communautés de la province dans les domaines de l'agriculture, du tourisme et des infrastructures sociales afin de générer plus d'emplois au sein de la jeunesse.

La Société Minière de Catoca est une entreprise angolaise prospection, exploration, récupération et vente de diamants, constituée par l'Endiama (Angola), Alrosa (Russie) LLV (Chine) et Odebrecht (Brésil).