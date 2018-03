Congo-Brazzaville: Focus «Femmes au sommet» - Les participantes suggèrent la création d'un réseau national des femmes

L'activité a réuni, le 17 mars, des femmes de différents domaines, organisations et structures et a tourné autour de la problématique de la promotion de la femme et de ses droits.

Les retrouvailles ont été organisées par le cabinet conseils SBV consulting, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Elles ont eu pour objectif de mettre en évidence les évolutions et les bonnes pratiques liées à la problématique de la promotion de la femme et de la défense de ses droits dans la société congolaise. Ce focus a eu comme intervenantes des femmes activistes des droits humains, des cheffes d'entreprises, des cadres et entrepreneures.

Il s'agit notamment de Nadia Macosso, membre de la Cour constitutionnelle, Jocelyne Milandou, vice-présidente de la Cour des comptes et présidente de l'Association des femmes juristes du Congo, Astrid Niombella, responsable de Twice, Total E&P Congo, Marie Lise Onongo Ezé, directrice des ressources humaines à MTN, Esher Debouleti et Pamela Fezeu, Gestrim océan, Carine Asto-Amota, analyste marketing et commerciale Bolloré, Jacqueline Mote, styliste créatrice de mode, Prisca Lomouel, directrice commerciale et supports clients MTN.

Les femmes ont échangé sur les bonnes pratiques. Elle ont partagé, réfléchi et témoigné des expériences diverses sur la femme réalisées dans les entreprises, les administrations et dans une société en pleine mutation. Elles ont aussi présenté leur politique de diversité et de promotion de la femme dans leurs entreprises.

Deux notions essentielles sont ressorties des exposés et des échanges: le partage d'expérience et la manière de le capitaliser. Des notions que les participantes doivent mettre en pratique pour une meilleure promotion de la femme et de ses droits. Pour cela, elles devraient disposer des espaces devant faciliter le partage et les échanges et se mettre en réseau. Par ailleurs, les femmes étant un potentiel non négligeable pour le développement du pays, Jocelyne Milandou les a invitées au professionnaliste et à refuser "la promotion canapé". Elles doivent avoir confiance en elles, savoir concilier la vie professionnelle et la vie familiale et dénoncer les injustices.

Le focus a été une véritable école du donner et du recevoir comme l'a confié Nadia Makosso:.«On en apprend beaucoup sur la manière dont les consœurs s'organisent. S'agissant de la comparaison public-privé, le secteur public a beaucoup à apprendre du secteur privé où les femmes se sont organisées pour protéger leurs droits. De la même manière, on peut s'inspirer des exemples de carrières de femme dans le secteur public pour améliorer et consolider la protection des droits des femmes dans leurs entreprises. », a-t-elle dit. Sandra Tchinianga, une participante, a pu acquérir les outils et les bases nécessaires. «Au-delà du côté professionnel, elles nous ont donné les outils et les bases sur lesquels s'appuyer pour réussir et s'imposer. C'est aux femmes de ne pas s'imposer un plafond de verre, elles doivent croire en elles et fortifier la base pour qu'elle ait aussi envie de monter.», a-t-elle indiqué.

Des résolutions ont été prises au terme de l'activité parmi lesquelles, celle relative à la création d'un grand réseau national des femmes. «On peut jeter les ponts avec les associations et d'autres réseaux pour avoir une grande plate-forme nationale qui constituerait une force et qui pourra impulser une véritable dynamique pour atteindre les objectifs que nous nous fixons. Le manque de solidarité ne permet pas l'atteinte des objectifs des femmes. Elles doivent comprendre qu'elles ont intérêt à travailler ensemble, et non en allant à la bataille en rangs dispersés.», a estimé Nadia Makosso.

Notons que c'est dans le cadre de son volet Responsabilité sociétale de l'entreprise destiné à accompagner les entreprises dans leur développement que le cabinet SBV consulting a organisé ce focus. Pour ce qui est du choix du thème, Serge Bouiti Viaudo, directeur général de cette structure, a expliqué :"L'un des piliers du développement au monde et en particulier en Afrique c'est le développement de la femme. Si on met en place les mécanismes de promotion de la femme, on va avancer encore plus vite et plus loin. Les femmes doivent se battre. Il y a de la volonté, elles doivent croire en elles, se former, casser les codes et les freins culturels et travailler en réseau pour un partage d'informations et d'expériences. C'est en mutualisant les efforts qu'on peut faire avancer la cause des femmes».