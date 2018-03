Gabon: Insertion des jeunes - Présentation officielle du Contrat Aidé au pays

Le Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Insertion des jeunes a présenté officiellement ce lundi 19 mars 2018, le contrat aidé. La ministre de tutelle, Carmen Ndaot, s'est entourée du ministre d'Etat en charge de la Prévoyance sociale, Paul Biyoghé-Mba, de la Promotion de l'Investissement, Mme Berre et du Délégué à l'Economie, de la Prospective et du Développement Durable à l'ouverture de cette cérémonie.

C'est l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts qui a été le cadre choisi pour abriter la cérémonie officielle de la présentation de Contrat aidé. Ce contrat qui selon les explications de Carmen Ndaot, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Insertion des jeunes, vise à réduire le chômage, à lutter contre la précarité et l'exclusion sociale. Aux dires du ministre, cette réduction du chômage, cette lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, traduisent la volonté du gouvernement et son Chef de l'Etat, de mettre en œuvre, les mesures d'urgence importantes, en cette décennie de la femme et du septennat dédié à la jeunesse gabonaise.

Ces mesures d'urgence, permettront de créer les dix mille (10.000) emplois, de faire la promotion de l'emploi et l'insertion des jeunes. Avec ses collègues du gouvernement, notamment de la Prévoyance sociale, de la Promotion de l'Investissement et du Délégué à l'Economie, de la Prospective et du Développement Durable, la patronne du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Insertion des jeunes, a mis en place, un dispositif qui a été présenté aux opérateurs économiques. Ce dispositif n'est autre que le Contrat aidé.

Dans son exposé, Carmen Ndaot a davantage expliqué ce qu'est le Contrat aidé. C'est un « Contrat dérogatoire au droit commun. C'est à dire que l'employeur adhère à un programme spécifique en matière d'emploi. Il reçoit une aide financière ou bénéficie des mesures incitatives fiscales ou sociales »

Pour Carmen Ndaot « Ce contrat aidé vise à réduire le chômage, à lutter contre la précarité et l'exclusion sociale. C'est aussi ce partenariat gagnant-gagnant entre l'Etat et les employeurs pour les inciter à l'embauche en leur octroyant un système d'exonération. Le but étant de réduire le taux de chômage, de lutter ainsi contre la précarité et l'exclusion sociale. Nous les avons invités à adhérer massivement à cette vision forte du Chef de l'Etat en faveur de l'emploi, particulièrement, l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes qui est son cheval de batail ».

La création de 10.000 emplois est un objectif. L'emploi, poursuivra-t-elle, est une problématique sectorielle, elle est transversale. Elle concerne plusieurs départements ministériels. C'est pour cela ; renchérit-elle « que nous travaillons ensemble. Ce n'est pas l'Etat qui crée des emplois ; ce sont des entreprises. Le gouvernement met en place un certain nombre de mesures pour faciliter, encourager les employeurs à embaucher. L'Etat crée le climat des affaires ».

Les employeurs, les responsables des associations des jeunes, le Conseil national de la jeunesse et les jeunes à la quête d'emploi ont répondu présents au rendez-vous. C'était aussi la rencontre entre l'offre et la demande au bonheur, espère la jeunesse gabonaise.