Afrique: 137 millions de francophones dans le continent

Sur les 274 millions de francophones à travers le monde, plus de la moitié viennent d'Afrique. Et la croissance démographique du continent est telle qu'en 2050, quelque 700 à 800 millions de personnes pourraient parler la langue de Molière.

Il comprend des représentants du Bénin, du Togo, du Mali, du Tchad et de l'OIF. Et ce n'est qu'un début.

La journée internationale de la Francophonie est célébrée mardi 20 mars. A cette occasion, d'anciens ministres et diverses personnalités d'Afrique de l'Ouest et Centrale ayant travaillé au sein de la Francophonie ont annoncé ce jour la création d'un réseau francophone.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

