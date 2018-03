Angola: Manque d'initiatives sur la base de la réduction du sel à Namibe

Trois légendes, l'Egyptien Hazem Emam, le Sud-Africain Mark Fish et l'Angolais Gilberto viennent d'être… Plus »

Si les entreprises montrent plus d'intérêt et plus de dynamisme, l'industrie saline va faire un grand bond, a déclaré Carlos da Rocha Cruz.

Le dirigeant, qui s'est confié au journal Valor Econômico, a souligné le manque d'initiative des entrepreneurs du secteur salin et le manque de réceptivité des demandes des entreprises aux banques comme causes principales de la faible production.

Luanda — La production de sel à Namibe représente environ 4 à 10% du potentiel de la province, un pourcentage qui peut être amélioré en cas d?un plus grand engagement des entreprises et des banques, a déclaré mardi le gouverneur provincial Carlos da Rocha Cruz.

