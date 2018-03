Angola: La campagne prévoit la vaccination de plus de 100 mille apprenants

Menongue — 139.200 élèves âgés de 5 à 15 ans bénéficient depuis lundi à Cuando Cubango d'une campagne de déparasitage dans le cadre du programme des maladies tropicales négligées.

La campagne se déroulera jusqu'au 30 de ce mois, étant déjà créées les conditions matérielles et techniques à cet effet, une action précédée d'une sensibilisation auprès des écoles et institutions religieuses avec les parents et les titeurs.

Le directeur de la santé, Lucas Macai Dala, a déclaré que cette 3ème phase de la campagne couvrira les municipalités de Menongue, Cuito Cuanavale, Cuangar, Cuchi, Nankova et Calai, dans l'objectif de bénéficier à environ 80 pour cent des enfants en âge préscolaire.

Il a ajouté que les municipalités de Dirico, Mavinga et Rivungo bénéficieront également de l'administration du praziquantel et du mébendazole vaccinés.

A son tours, Miguel Canhime, le directeur de l'éducation, a considéré l'initiative, qui a le soutien de l'ONG "The End Fund, The Mentor Initiative et Dubai Cares", comme une plus-value.

"Enfants en bonne santé, le processus d'enseignement et d'apprentissage se passe bien. Nous avons l'habitude d'agir après que l'enfant soit infecté et les dépenses sont plus élevées et quand il y a de la prévention, les dépenses sont moins", explique le responsable.

Plus de 160 000 élèves du primaire sont inscrits cette année, ce qui représente environ 80% de l'effectif à vacciner dans cette troisième phase de la campagne.