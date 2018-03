Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le RDD envisage le choix d'un nouvel allié politique

La langue de travail de l'Agence et de ses organes a célébré sa journée du 20 mars à… Plus »

Malgré le fait que le RDD n'a pu obtenir de siège à l'Assemblée nationale aux dernières élections législatives, son vice-président se dit tout de même satisfait du résultat obtenu aux élections locales et municipales. « Aux élections locales, nous avons pu avoir onze conseillers sur l'ensemble du territoire. Un résultat que le RDD n'a plus jamais eu depuis des années. Je crois que nous avançons petit à petit. », a conclu Jean-Jacques Yhombi Opango.

L'objectif poursuivi par le RDD, à travers sa campagne de restructuration, est de mieux s'organiser en vue de préparer les prochaines batailles électorales avec plus d'optimisme et de garantie.

« Nous avons commencé la restructuration de nos instances par la partie sud du pays. Nous irons bientôt à Pointe-Noire, Ouesso, Kellé et dans bien d'autres localités. Il faut que nous existions d'abord, après nous verrons quel parti ou tendance politique nous choisirons. Pour l'instant, le RDD est seul. Nous faisons tout pour réorganiser le parti afin de promouvoir les valeurs socio-démocratiques qu'il défend. », a souligné Jean-Jacques Yhombi Opango, vice-président du Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD).

