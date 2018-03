Angola: Les joueurs de Primeiro de Agosto n'entravent pas les objectifs de la sélection

Luanda — Le président de la Fédération Angolaise de Football, Artur de Almeida e Silva, a affirmé lundi soir (19), que l'absence de joueurs de Primeiro de Agosto n'entravait en rien les objectifs de l'équipe nationale.

Le dirigeant fédératif a tenu ces propos à l'aéroport international 4 de Fevereiro au moment où l'équipe nationale faisait le « check in » pour s'envoler vers la République voisine de la Zambie, où elle disputera du 22 au 25 ce mois, le tournoi des quatre nations, inséré dans la première date FIFA de l'année.

Selon le président de la FAF, à ce stade, la perspective est de réunir les joueurs qui font un cadrage facile, et que les athlètes sélectionnables de Primeiro de Agosto (accomplissant la punition de la fédération) pourraient être inclus dans les prochaines convocations, sans quelconque problème.

"La direction de la sélection en ce moment est bonne. En principe, Job continuera d'être le porte-parole et capitaine interne, et notre priorité sera toujours revenir à ceux qui ont embrassé l'esprit patriotique et qui ont mis avant tout les intérêts du groupe», a alerté Artur de Almeida.

Dans le tournoi des quatre nations, les Angolais affronteront l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le pays hôte. Cependant, pour ce tournoi, l'entraîneur Srdjan Vasiljevic ne comptera pas sur Geraldo, Dani Massunguna, Paizo et Natael (tous les joueurs de Primeiro de Agosto) en raison de sanctions fédératives.

Gerson, Neblu et Landu (gardiens de but); Fabricio, Mira, Nary, Isaac, To Carneiro, De Paiza et Wilson (défenseurs); Carlinhos, Show, Herenilsom, Almeida, Paty, Mano Calesso et Job (médiateurs) et Yano, Fofo et Go (attaquants) sont les 23 joueurs sélectionnés.

Le défenseur central Quissanga Bastos, de Lazio de l'Italie, et l'attaquant Djalma Campos, de Paok Salonika de la Grèce et Ary Papel, de Sporting du Portugal B font partie du groupe.

Bien que convoqué, Gelson Dala, récemment guéri d'une blessure, reste en dehors, de cette mission au cours de laquelle l'équipe nationale va gagner essentiellement la compétitivité en vue des prochains matchs de qualification pour la CAN / 2019 au Cameroun.