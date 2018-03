Centrafrique: Des enfants soldats ont leur école citoyenne

Dans un pays ravagé par la guerre civile et où l'Etat de droit est à reconstruire, la Mission… Plus »

Derrière son bureau orné de photos de ses différents voyages en France, il revient sur l'histoire de " Commandant ", un ancien jeune gradé au sein d'un groupe armé. Alors qu'il refusait de se plier au même règlement que les autres, le Père Kevin a " d'abord chercher à le valoriser en prônant le mérite. Puis le grade dont il disposait ne devient plus qu'un souvenir. Au bout d'un temps, ils commencent à vivre avec les autres, à partager le même ballon de foot, la même nourriture... L'objectif est de leur faire comprendre qu'ils ont tous les mêmes droits et les mêmes privilèges. "

Médecin et Zebou ont suivi une formation de neuf mois. Au-delà de leur spécialisation, Don Bosco a dispensé aux deux anciens soldats, ainsi qu'à 250 autres jeunes ayant intégré le centre, des cours de français, d'histoire-géographie et d'éducation civique.

