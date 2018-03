Angola: La ministre de la Santé pour la capacitation continue des techniciens du secteur

Mbanza — Kongo - La capacitation continue des professionnels de la santé est essentielle pour l'humanisation des services rendus à la population et l'amélioration des aspects essentiels, a considéré mardi à Mbanza Kongo, province de Zaire, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

Se confiant à la presse à la fin de sa visite de travail de 48 heures dans la région, la gouvernante a souligné que la formation continue des techniciens de santé permet également l'utilisation de bonnes pratiques et l'uniformisation des méthodologies d'approche des patients.

Selon lui, un médecin doit savoir comment différencier la situation de chaque patient, l'aborder correctement et donner une solution appropriée, soulignant qu'il y a de bons professionnels, dévoués à la cause, mais aussi ceux qui ont des difficultés découlant d'un défaut de leur formation.

La ministre assure que cet appel, de formation continue des professionnels de la santé, continuera d'être lancé dans tout le pays.

Traçant le bilan de sa visite à Zaire, la gouvernante a reconnu que, malgré certains défis en matière de ressources financières, d'infrastructures, de ressources humaines et de pénurie de médicaments auxquels est confronté le secteur, elle a trouvé des gens engagés et dévoués à la cause de la santé publique dans cette région.

Elle a réitéré la prise des mesures difficiles réitérée contre les éventuels cas de détournement de produits pharmaceutiques pour les hôpitaux, soulignant que son ministère travaille avec celui l'Intérieur à cet effet.

La ministre Sylvia Lutucuta accomplit une intense journée de travail à Mbanza Kongo, le deuxième et dernier jour de son séjour à Zaire, ayant constaté le fonctionnement des différentes sections des hôpitaux provincial et municipal et livré des kits de médicaments essentiels pour répondre à certaines difficultés.

Elle s'est aussi rendu compte des services dans certains centres de santé périphériques dans la ville de Mbanza Kongo, et en particulier la zone de Kianganga et le centre materno-infantile appelé CRM, tous deux situés dans le quartier 11 de Novembro.

Elle a également visité les travaux en cours de construction de l'hôpital régional de Zaire, une infrastructure impressionnante qui aura la capacité de 400 lits, 18 laboratoires spécialités, neuf salles d'opération, plusieurs structures accouplées et devra fournit des services médicaux diversifiés.

La délégation de la ministre de la Santé, qui comprend des experts de plusieurs départements du secteur, a également eu une rencontre avec des professionnels locaux du secteur, en présence du gouverneur, José Joanes André.