Libye: France - Nicolas Sarkozy placé en garde à vue

Selon l'AFP, l'enquête, ouverte notamment pour détournements de fonds publics et corruption active et passive, a été élargie en janvier à des faits présumés de "financement illégal de campagne électorale".

En novembre 2016, c'est le grand déballage toujours dans les colonnes de Mediapart. Ziad Takieddine qui fut ministre de l'Intérieur de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi affirme avoir remis à Nicolas Sarkozy et à son directeur de cabinet de l'époque, Claude Guéant, trois valises contenant cinquante millions d'euros, entre 2006 et 2007. Ce qu'ont toujours nié les intéressés.

L'ancien président français Nicolas Sarkozy est entendu depuis ce mardi matin par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales à Nanterre, près de Paris.

