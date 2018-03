Ile Maurice: Fitness de véhicules - Un centre refuse la régionalisation

Vous venez de signer votre premier protocole d'entente avec l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM) au… Plus »

Du côté de la NTA, on laisse entendre que la décision de régionaliser les activités des centres de fitness a été favorablement accueillie par les deux autres compagnies qui opèrent à travers l'île. La régionalisation aurait pour but de donner une part équitable de marché aux trois opérateurs de ce secteur.

«Si nous commençons à opérer sur une base régionale, comment allons-nous recouvrer nos investissements ?» dit-il. Et d'affirmer que la compagnie risque de perdre des clients et qu'elle devra réduire son personnel. «Peut-on refuser des clients qui viennent des quatre coins de l'île pour des tests de fitness ?»

