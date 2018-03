Congo-Brazzaville: Assainissement des finances publiques - Le pays lance l'audit de sa dette intérieure

La langue de travail de l'Agence et de ses organes a célébré sa journée du 20 mars à… Plus »

Il restait donc le traitement de la dette intérieure, pour lequel les autorités ont associé les représentants des syndicats patronaux et des chambres consulaires. Pour Calixte Nganongo, le dialogue avec les opérateurs économiques locaux est nécessaire. « Nous avons voulu vous associer expressément pour donner non pas de l'illusion mais pour trouver les solutions ensemble », a martelé le ministre des Finances, ajoutant que le succès de l'opération relancera les performances économiques du pays.

D'après le gouvernement, le passif de l'Etat comprend la dette chinoise, la dette commerciale des traders et la dette commerciale intérieure. Le traitement des deux premières a déjà commencé et à terme devrait les rendre soutenables. Sur recommandation du FMI, l'Etat a dû embaucher des consultants financiers pour faciliter le traitement de la dette des traders.

De plus, durant les quatre mois, ces auditeurs vont recenser les titres de créance par année ; déterminer les montants des arriérés au 31 décembre 2016 ; vérifier et valider ces titres de créance ainsi que la certification du service fait et les calculs de liquidation.

« La mission confiée aux consultants se fera dans le strict respect des procédures reconnues, et concerne uniquement la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 (... ) Le gouvernement attend de cette mission : la production d'un fichier unique de la dette intérieure commerciale validée de cette période ; les recommandations sur les modes d'apurement possibles en fonction des caractéristiques et sur les procédures de gestion de cette dette. », a indiqué Calixte Nganongo.

Deux auditeurs externes ont été désignés par l'Etat pour conduire l'opération en quatre mois, notamment les cabinets Ernest-Young et Cacoges. L'enjeu pour le gouvernement, a souligné le ministre Calixte Nganongo, est de connaître le stock réel de la dette intérieure, supporté par une documentation nécessaire au regard des procédures administratives, financières et comptables de l'Etat.

