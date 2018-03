Congo-Brazzaville: Forêts - Le monde célèbre son patrimoine forestier

Photo: FAO

Journée internationale des forêts

Pour 2018, l'événement est placé sur le thème « Les forêts au service des villes durables », en lien avec les Objectifs de développement durable définis par l'Organisation des Nations unies(ONU).

Après le succès de l'année internationale des forêts en 2011, l'ONU a souhaité instaurer une journée les mettant à l'honneur. Depuis lors, le 21 mars est devenu la Journée internationale des forêts. Partout dans le monde sont organisées des manifestations pour valoriser, protéger et fêter les forêts.

L'objectif des actions menées dans le cadre de cette Journée est de renseigner le public sur les prestations fournies par les forêts, telles que fourniture de bois, protection contre les dangers naturels, lieu de détente, refuge pour de nombreuses espèces, afin que celles-ci soient reconnues et appréciées à leur juste valeur.

Cette journée est l'occasion de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience sur l'importance des différents types de forêts. c'est l'opportunité rêvée de commémorer la forêt, l'arbre et le bois, dont les services multiples en font une ressource essentielle pour le développement durable.

En effet, les arbres rendent de nombreux services écosystémiques. Les forêts et les arbres stockent le carbone, ce qui aide à limiter les impacts du changement climatique dans et autour des zones urbaines.

En ville, leur rôle écologique est essentiel. Les arbres et les forêts urbaines ont notamment une action sur la température, l'air, l'eau et les nuisances sonores :

Dans les zones urbaines, le placement stratégique des arbres peut refroidir l'air jusqu'à 8°C (ce qui équivaut à réduire les besoins en climatisation de 30%). Ils jouent un rôle pour la qualité de l'air. Ils sont d'excellents filtres à air, qui captent les polluants nuisibles et les particules fines dans l'air. Les forêts autour et dans les zones urbaines aident à filtrer et réguler l'eau, contribuant à la qualité des eaux douces pour des centaines de millions de personnes. Elles protègent également des inondations, en retenant l'eau grâce à leurs racines.

Dans de nombreux projets urbains, les arbres sont aujourd'hui de véritables atouts pour limiter les nuisances sonores autour des routes et des zones industrielles. Ils permettent également de fournir des habitats, de la nourriture et une protection pour de nombreuses espèces animales et végétales, contribuant ainsi à maintenir, voir augmenter, la biodiversité.

Les espaces verts en ville, y compris les forêts, encouragent les habitants à un mode de vie actif et sain. De nombreux loisirs sont possibles grâce aux arbres et à la forêt. Ceux-ci ont une véritable fonction sociale et contribuent au bien-être de la population.

Enfin, en plus de son rôle écologique et social, les arbres et les forêts urbaines ont aussi un rôle économique à jouer. Les forêts dans les villes et dans les zones environnantes créent du tourisme, ce qui permet de créer de l'emploi en parallèle. Ainsi, une économie verte se développe autour de la forêt urbaine et des arbres en ville. De plus, grâce à une gestion durable, du bois énergie peut être produit, fournissant une énergie renouvelable locale aux habitants.

C'est vers la fin des années 1970 que l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation instituait le 21 mars Journée Internationale de la forêt, afin de promouvoir l'importance des différentes fonctions des écosystèmes forestiers du monde.