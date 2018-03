Congo-Kinshasa: Enjeux de l'heure - Joseph Kabila et Antoine Gizenga réchauffent le partenariat MP-Palu

Plus d'une année après la mort de l'opposant Etienne Tshisekedi, son parti l'UDPS lui cherche un… Plus »

Il n'y a pas péril en la demeure. Le partenariat politique scellé depuis 2006 entre le Parti lumumbiste unifié (Palu) et la Majorité présidentielle (MP) tient encore le bon bout. Le mauvais vent qui a failli le secouer vient de passer. Sentant le danger venir, Antoine Gizenga a vite fait d'extirper le mal incarné alors par le tandem Lugi Gizenga-Adolphe Muzito en l'écartant simplement du directoire du parti. C'est fort de ce geste qui a rassuré plus d'un au sein de la MP où l'on ne jure plus que par la continuité de cette alliance que le sexagénaire a été reçu par Joseph Kabila Kabange, autorité morale de ce partenariat.

