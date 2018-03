Angola: Les autorités angolaises et partenaires étudient des mécanismes permettant d'accélérer les ODS

Luanda — Les autorités angolaises et leurs partenaires, dont les Nations Unies, s'emploient à identifier les accélérateurs permettant d'atteindre les objectifs de développement durable (ODS, sigle en portugais).

Selon un communiqué de presse parvenu mardi à l'Angop, c'est la raison des sessions de travail, conclues vendredi, entre l'organe de l'Etat, les entités privées et une Mission des Nations Unies - Mainstreaming, Acceleration and Policy Support (MAPS), qui était dans le pays afin de surveiller la mise en œuvre des ODS en Angola.

A propos, le coordinateur résident des Nations Unies en Angola, Paolo Balladelli, a déclaré que la contribution de tous les acteurs était importante pour le développement du pays.

Il a ajouté qu'avec cette vision, le gouvernement, le secteur législatif et les partenaires sont déterminés à identifier ensemble les liens entre les secteurs et les outils pour trouver des mécanismes visant à accélérer et faire avancer les politiques et programmes clés pour réduire la pauvreté, la faim et améliorer résultats dans les domaines de la santé, de l'éducation sociale, de l'environnement et de la gouvernance.

Le responsable a noté que, dans ce contexte, l'interconnexion entre l'Etat a été explorée, ainsi que les options pour augmenter l'espace budgétaire dans le pays.

A son tour, le ministre de l'Economie et de la Planification, Pedro Luís da Fonseca, a souligné que l'importance de l'alignement du PDN avec les ODS fait partie de la garantie du bien-être de la population, étant au cœur des préoccupations et du respect des engagements internationaux par le pays.

Au cours des sessions de travail, il a été souligné l'importance de continuer à prioriser la réduction de la pauvreté et l'équité, d'avancer dans le travail sectoriel entre les partenaires et les ministères.