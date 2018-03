Cote d'Ivoire: Tiken Jah Facoly - «Je ne serai jamais dans la lutte pour la libération de Laurent Gbagbo»

Si l'objectif est de partager le trophée avec les fans, on peut affirmer aisé- ment que cet objectif est… Plus »

«Tous les candidats ont pu librement faire campagne au Nord, au Sud, à l'Est et à l'Ouest du pays. Ouattara a gagné. Gbagbo doit partir. Il ne faut pas tricher», a-t-il exhorté.

«Parce que je lui ai dit de s'arrêter et il n'a pas voulu», explique le chanteur, en se référant à la crise post-électorale en 2010 et 2011 qui a fait 3000 morts, de source officielle. En décembre 2010, au plus fort de cette crise, Tiken Jah Fakoly avait appelé le président sortant à "reconnaître sa défaite et à quitter le pouvoir". À Bamako (Mali) où il était en exil depuis le coup d'Etat de 2002, la star du reggae avait demandé à M. Gbagbo d'être «démocrate».

