Cote d'Ivoire: Alépé - Les agents de la zone Anader observent un arrêt de travail

Si l'objectif est de partager le trophée avec les fans, on peut affirmer aisé- ment que cet objectif est… Plus »

Pour le premier jour, ils ont organisé un sit-in devant les locaux de ladite zone. Portant presque tous des chasubles à l'effigie de leur structure, ils disent être déterminés à faire aboutir leurs différentes revendications qui sont, entre autres, le déblocage des avancements depuis vingt ans (1998-2018), le paiement des frais d'entretien de moto, de mission et de déménagement de 2008 à 2018, l'augmentation des indemnités de logement des catégories E1 à R2 et l'arrêt du préfinancement des programmes et projets par les travailleurs eux-mêmes.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.