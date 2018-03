Cote d'Ivoire: MFA - Déclaration du camp Moutaye, après la sortie de Siaka Ouattara

Si l'objectif est de partager le trophée avec les fans, on peut affirmer aisé- ment que cet objectif est… Plus »

Le Ministre Azoumana Moutayé, élu au Congrès extraordinaire du 12 avril 2015, demeure le seul et unique Président du MFA, à la fois sur le plan Politique et sur le plan Juridique, conformément à l'arrêt N°212/18, rendu le 02 mars 2018 par la Juridiction Présidentielle de la Cour d'Appel.

Nous demandons donc aux militants et aux sympathisants du Mfa, de rester sereins et vigilants, car, pour l'heure, l'ordonnance N°3507 du 28/10/2017 interdisant la ténue d'un congrès ou toute assemblée générale par le camp Ouattara Siaka reste valable sur toute l'étendue du territoire national, jusqu'à l'épuisement total du fond du dossier en appel.

Comme à leur habitude, ils ont fait une large diffusion de cette information aux militants et aux Partis politiques pour encore une fois, semer le doute et la confusion dans les esprits afin de faire passer leur forfaiture.

