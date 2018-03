Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - La future université Péléforo Gbon présentée

Si l'objectif est de partager le trophée avec les fans, on peut affirmer aisé- ment que cet objectif est… Plus »

Prenant la parole, Lacina Binaté, secrétaire général 1 de la préfecture de Korhogo, représentant le préfet de région, préfet du département de Korhogo, a dit tout son espoir de voir la réalisation de cette future université. « Les étudiants de Korhogo ont de réels problèmes existentiels », a-t-il mis le pied dans le plat. Le Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd) assurant la maîtrise d'ouvrage, a promis que d'ici juin les travaux seront achevés et livrés.

Par contre, le site de l'ancien aéroport sera dédié à l'agro-pastoral avec une université qui va former les vétérinaires et autres spécialistes dans ce domaine. Quant au site de Kassirimé, il y sera construit un Centre hospitalier universitaire et des logements pour les enseignants. « Nous sommes au stade des esquisses. Par conséquent, vos suggestions et propositions sont attendues », a tenu à rassurer le coordonnateur du Pdu.

Pour mieux capter l'attention de l'assistance, ce regroupement de spécialistes en bâtiments (comprenant près cent cinquante personnes) a procédé par une présentation visuelle. Il ressort de cette présentation que le site principal qui abrite les lettres, les arts et la biologie, les installations déjà existantes seront renforcées par la construction d'un hall d'accueil, une salle de conférence, un service de commerce, de plusieurs amphithéâtres, des salles de TD, des laboratoires, un restaurant, etc.

La future université Péléforo Gbon Coulibaly sera construite, en plus du site actuel, sur deux autres sites que sont l'ancien site de l'aéroport de Korhogo et celui de Kassirimé. Elle sera bâtie sur une surface de 14 ha qui représente au total 140 000 m2.

