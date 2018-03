Cote d'Ivoire: Noyade - Une collégienne emportée par les eaux du fleuve N'zi à Dimbokro

Si l'objectif est de partager le trophée avec les fans, on peut affirmer aisé- ment que cet objectif est… Plus »

Les recherches vont se poursuivre tard dans la soirée, sans succès. Ce n'est que le lendemain matin que son corps sans vie est repêché. Sa famille qui nourrissait l'espoir de voir leur enfant obtenir le Bepc et entamer les études du second cycle est inconsolable.

Selon des témoignages, Aïcha habite au quartier Dioulakro, non loin du fleuve. Deux de ses sœurs et elles ont nourri l'idée d'aller chercher des escargots dans la broussaille, de l'autre côté de la rive.

