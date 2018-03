Ce n'est qu'une question de jour. Dans exactement trois mois et demi, la Côte d'Ivoire disposera de son premier centre d'enfouissement technique (Cet). Du moins, du premier casier de ce centre qui sera construit à Kossihouen, dans la sous-préfecture de Songon, au Pk 45 sur l'autoroute du nord. Ce premier casier est baptisé casier d'urgence.

Il aura une capacité de quatre millions de tonnes de déchets solides ménagers et assimilés (Dsma) et sera opé- rationnel au plus tard au mois de juillet, pour une durée d'exploitation de 7 ans. En posant hier la première pierre du Cet, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a situé les enjeux et l'urgence qu'il y a pour la Côte d'Ivoire de disposer d'un site d'élimination écologique des déchets.

« C'est la concrétisation d'un engagement public pris en 2016. Ce Cet aidera le gouvernement à tenir ses engagements dans le cadre de la lutte contre le changement climatique relativement à la réduction des gaz à effet de serre. Il permettra par-dessus tout de résoudre à l'épineuse question de la décharge d'Akouedo », a-t-il déclaré.

Avec la qualité des groupements d'opérateurs retenus à la suite de l'appel d'offre international, le gouvernement s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs de développement et de bien-être des populations.

A ce titre, le Premier ministre a dit s'attendre à des prestations efficaces et de qualité qui permettront de résoudre les difficultés actuelles et de manière durable. Le chef du gouvernement a salué le partenariat établi entre les opérateurs locaux du secteur et les opérateurs internationaux.

« Ce partenariat public-privé permettra de garantir l'opérationnalisation rapide du nouveau dispositif tout en assurant le transfert de technologie. Je les encourage à poursuivre la mise en place rapide de ce projet afin que l'échéance du 6 juillet 2018 soit respectée et que le premier casier soit fonctionnel.

L'engagement du président de la République Alassane Ouattara de fermer et de réhabiliter la décharge d'Akouedo sera ainsi tenu à bonne date », a-t-il indiqué, saluant à cet effet la communauté villageoise d'Akouedo pour sa grande patience. « Ils (les villageois) peuvent considérer que le compte à rebours pour la fermeture et la réhabilitation de la décharge d'Akouedo a commencé. Le processus de fermeture et de réhabilitation initié par le ministère de la Salubrité est désormais irréversible », a-t-il déclaré.

Pour le Premier ministre, la construction du Cet est une avancée significative pour le gouvernement dans l'atteinte des objectifs fixés pour l'amélioration du cadre de vie des ivoiriens. Aussi, a-t-il remercié la chefferie du village de Kossihouen qui a mis à la disposition du gouvernement le site de 100 hectares sur lequel sera bâti le Cet. C'est pourquoi, il a mis en garde les opérateurs : « Les Ivoiriens ont été traumatisés par la décharge d'Akouedo. Ils ne veulent pas que cela se répète à Kossihouen.

A ce titre, je vous engage à offrir un ouvrage de qualité, conforme aux normes internationales de sécurité environnementale. Aucune dérogation à ce principe fondamental de notre partenariat ne sera naturellement tolérée. J'invite Mme le ministre de la Salubrité à veiller au respect scrupuleux de cet engagement afin qu'aucune nuisance ne soit causée à la santé des populations riveraines, à leur environnement et à leur cadre de vie ».

Il a par ailleurs félicité la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto, qui est en train de mener avec succès ce projet ambitieux.

Le Cet de Koussihouen sera le premier du genre dans toute la Côte d'Ivoire a souligné la ministre Anne Ouloto. « Les Ivoiriens, nous le savons bien, sont désormais familiers à des poses de 1ères pierres et de travaux de grands projets structurants tels que les bitumages de routes, les ponts, les échangeurs, les centres de santé, les collèges de proximité...

Mais jamais nous n'avons assisté à une cérémonie de pose de première pierre d'un centre de valorisation et d'enfouissement technique. Jamais ! Ma joie est donc très grande », a-t-elle jubilé. Une joie d'autant plus grande que cette cérémonie est l'une des étapes déterminantes d'un processus irréversible, dans la modernisation de la chaîne opérationnelle de gestion des Dsma dans le District d'Abidjan.

Avec le nouveau Cet, plus qu'un système moderne de gestion des déchets, c'est un nouveau contrat social que le gouvernement, a expliqué Anne Ouloto, propose aux populations ivoiriennes, particulièrement celles du District d'Abidjan. Tout, a-t-elle insisté, va changer.

« Début juillet, dans quelques semaines seulement, ces vieux camions délabrés, non couverts, qui abandonnent tout sur leur passage, céderont la place à des camions adaptés, neufs, qui balaieront nos rues, conditionneront et transporteront les déchets vers ce centre de transfert.

Oui, tout va changer parce que des infrastructures telles que des centres de groupage et de transfert verront également le jour dans le District d'Abidjan. Tout va changer parce que la précollecte et la collecte se feront en un seul tenant.

Tout va changer parce que le circuit de collecte des déchets sera performant. Et tout changera parce que nous avons désormais une stratégie qui nous permettra d'organiser les différentes filières de gestion de tous types de déchets, et mieux, de les valoriser », a-t-elle promis.

Au nom des maires du district d'Abidjan et du village de Kossihouen, le gouverneur Robert Beugré Mambé a remercié le gouvernement pour la mise en route de ce dispositif de gestion écologique des déchets.