Cote d'Ivoire: Modernisation et extension - L'aéroport de San Pedro à nouveau opérationnel

Fermé depuis près de six mois pour travaux, l'aéroport de San Pedro est prêt. Le constat en a été fait ce lundi 19 mars 2018 par le ministre des Transports, Amadou Koné. Au point où les départs d'avions, à destination de San Pedro reprennent ce vendredi 19 mars 2018 avec la compagnie Air Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite hier par le ministre des Transports, suite à une visite de terrain.

C'est désormais un aéroport entièrement relooké à hauteur de 14 milliards de FCFA, doté d'une piste d'atterrissage toute neuve, qui va accueillir les avions. Il s'agit précisément d'une piste d'atterrissage et de décollage de 2100 m, soit 200m de plus que l'ancienne, et cela, pour une largeur de 30m. Le ministre des Transports a marqué sa satisfaction pour le travail abattu par la Sodexam et le Bnetd. « Il y a eu des travaux de sous-bassement extrêmement importants, des travaux très lourds. », a informé le ministre.

Précisant que l'aéroport de San Pedro qui répond aux normes du transport aérien va relancer les activités économiques et touristiques de la région, et par ricochet, booster l'économie ivoirienne. Amadou Koné a révélé par ailleurs être venu faire le constat sur instruction du Président de la République et du Premier Ministre.

Pour sa part, le Général Abdoulaye Coulibaly, Pca d'Air Côte d'Ivoire, a salué les efforts du gouvernement, pour la qualité de cette infrastructure qui va contribuer au bonheur de la population et surtout des opérateurs économiques. Cette visite de terrain s'est faite en pré- sence de plusieurs personnalités et autorités dont le préfet de région de San Pedro, Ousmane Coulibaly.