Cote d'Ivoire: Puanteur vulgarisation des actions du gouvernement - Anne Ouloto initie "les jeudis du Rhdp"

Une tribune pour porter à la connaissance des populations, les actions du gouvernement. « Les jeudis du RHDP », initiative d' Anne Désirée Ouloto, secrétaire générale déléguée du RDR, chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, ont été lancés hier au Golf hôtel. Plusieurs personnalités de premier plan du RHDP, notamment des ministres, des présidents de conseil d'administration, des directeurs généraux..., ont fait le déplacement pour être témoins de cet événement. Anne Ouloto a d'entrée insisté sur la responsabilité des enfants d'Houphouët-Boigny de se mettre ensemble pour bâtir la Côte d'Ivoire.

« C'est en effet dans notre rêve de créer un parti unifié, le RHDP, que commence notre grande responsabilité face à l'histoire de notre nation ; celle de bâtir une Côte d'Ivoire rassemblée, en paix, forte et prospère » a-t-elle fait savoir. Pour Anne Ouloto, c'est fort de cette responsabilité qu'en dignes héritiers de feu le Président Félix HouphouëtBoigny, les partis membres du RHDP ont transcendé leurs divergences et ambitions partisanes pour créer un groupement politique.

C'est ainsi, a-t-elle soutenu, que de 2011 à 2018 de grandes avancées ont été réalisées avec le RHDP, grâce à la volonté affichée des présidents Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Abdallah Mabri Toikeusse, Soro Brahima, Seka Seka Joseph et Moutayé et Ouattara du MFA. Une union qui a permis, a-t-elle poursuivi, de mettre audevant de tout le seul intérêt national et la paix et de repositionner la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international.

« Les signaux sont tous verts désormais, l'économie est stable, de grands projets structurants transforment considérablement notre pays dans sa marche irréversible vers son émergence, les Ivoiriens ont renoué avec l'espoir et font à nouveau des projets de vie », a partagé la secrétaire générale déléguée chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement. Puis, Anne Ouloto de rappeler que le gouvernement, chaque jour, travaille sans relâche pour le bonheur des Ivoiriens et l'émergence du pays.

« Les Jeudis du RHDP ont pour ambition de renforcer notre cohé- sion et d'offrir aux décideurs et dirigeants membres des partis du RHDP une tribune d'information et de promotion des actions du gouvernement ; expliquer les bénéfices directs et indirects, ainsi que les impacts des actions du gouvernement sur la qualité de vie de l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire et apporter une réponse adéquate au droit à l'information des populations dans le cadre de la redevabilité de l'action du gouvernement RHDP », a-t-elle éclairé.

Une initiative saluée à sa juste valeur par Kandia Camara, secré- taire générale du RDR. « Cette plateforme de promotion des grandes actions du gouvernement que vous initiez et dont le lancement se fait ce jour ici à l'Eden Golf Hôtel d'Abidjan est à saluer », s'est-elle réjouie.

Et Kandia Camara de rappeler que les différents gouvernements depuis 2011, composés par des cadres du Rassemblement des Houphouétistes pour le Démocratie et la Paix (RHDP) ont abattu un travail titanesque pour le bien-être des Ivoiriens et des populations vivant en Côte d'Ivoire.

« Cette cogestion du pouvoir d'État, dans le cadre du RHDP, permet de mutualiser nos intelligences et nos énergies en vue de l'émergence de la Côte d'Ivoire, conformément à la vision du président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara », a-t-elle fait savoir. Pour la secrétaire générale du RDR, les prouesses réalisées par le RHDP, sous la houlette d'Alassane Ouattara, doivent être sues.

Et Kandia Camara d'indiquer que la cérémonie de lancement de la tribune « Les jeudis du RHDP » est le début d'une vaste action de communication autour des réussites du gouvernement ivoirien sous la clairvoyance du président de la République. Représentant le Premier ministre, Ibrahim Ouattara a insisté sur la nécessité des enfants d'HouphouëtBoigny de demeurer ensemble.

Mais, avant, il a fait savoir qu'en 7 ans, la Côte d'Ivoire a connu un bond spectaculaire à tout point de vue. « Beaucoup de progrès ont été réalisés. Ceci a été possible grâce à l'union », a-t-il rappelé. Il faut donc, a-t-il conseillé, poursuivre sur cette voie. « La meilleure chose que nous devons faire en mémoire de Félix Houphouët-Boigny est de demeurer ensemble », a insisté le représentant d'Amadou Gon Coulibaly.

Enfin, Albert Mabri Toikeusse, président de l'UDPCI et co-haut patron de la cérémonie, a indiqué que les moments difficiles, de passion de la vie du RHDP se sont passés au Golf hôtel. « C'est ici que les grandes actions du RHDP ont pris leur source avec le programme présidentiel d'urgence pour se prolonger en application du programme commun de gouvernement du RHDP », a-t-il insisté.

Selon lui, en toute chose, les enfants d'HouphouëtBoigny doivent cultiver le dialogue. « La Côte d'Ivoire compte sur le RHDP », a indiqué le président de l'UDPCI, non sans féliciter toute l'équipe d'Anne Ouloto pour cette belle tribune.