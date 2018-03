Kenya: CFAO et Michelin s'allient pour commercialiser des pneus de haute qualité au Kenya et en Ouganda

Richard Bielle, Président-directeur général du groupe CFAO, et Yves Chapot, Membre du Comité Exécutif du groupe Michelin, Directeur des lignes business automobile et des régions Asie, Afrique, Inde & Moyen-Orient.

communiqué de presse

Paris, le 21 mars - CFAO et Michelin annoncent ce jour la conclusion d'un accord portant sur l'importation et la distribution de pneumatiques de qualité premium au Kenya et en Ouganda au sein d'une joint-venture détenue à 51% par CFAO et à 49% par Michelin. La gouvernance est conjointe et assumée à parité entre CFAO et Michelin.

Cette nouvelle entité opérera sur les deux pays, qui totalisent plus de 90 millions d'habitants, distribuant des pneumatiques pour véhicules légers et camionnettes ainsi que des pneus poids lourds, deux-roues, génie civil et agricoles. Michelin souhaite accélérer la distribution de ses pneumatiques haut de gamme à la longévité et à la résistance éprouvées en saisissant cette opportunité de croissance dans deux puissances économiques régionales africaines. La joint-venture s'appuiera notamment sur les partenaires historiques de Michelin au Kenya et en Ouganda.

Richard BIELLE, Président-directeur général du groupe CFAO, précise : « Avec des taux de croissance de 4,5% pour l'Ouganda et de 5,5% pour le Kenya en 2017, ces marchés sont très dynamiques. Ils intéressent donc les plus grands acteurs de l'industrie mondiale. L'alliance que CFAO forme avec Michelin illustre notre savoir-faire sur le continent : apporter à nos partenaires des solutions immédiates pour développer des marchés et offrir aux consommateurs des produits et services de grande qualité. »

Yves CHAPOT, Membre du Comité Exécutif du groupe Michelin, Directeur des lignes business automobile et des régions Asie, Afrique, Inde & Moyen-Orient, commente : « Les perspectives de croissance du continent africain sont immenses. Nous souhaitons proposer aux automobilistes et aux entrepreneurs kényans et ougandais le meilleur de nos technologies pour accompagner durablement leurs mobilités. C'est avec cette ambition que nous nous allions à CFAO, dont l'expertise et l'empreinte commerciale sur le continent constitueront deux des leviers du succès de ce partenariat au service de nos clients est-africains. »

À propos de Michelin

Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur des pneumatiques, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité de la mobilité. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés aux industriels de la mobilité. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie 111 700 personnes et exploite 68 usines dans 17 pays qui ensemble ont produit 187 millions de pneumatiques en 2016 (www.michelin.com).

Service de Presse Michelin : +33 (0) 1 45 66 22 22

À propos de CFAO

CFAO est un acteur majeur de la distribution spécialisée en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d'Outre-Mer, partenaire privilégié des grandes marques internationales. Le Groupe est le leader dans la distribution automobile et pharmaceutique, et se développe dans les secteurs des biens de consommation et des nouvelles technologies. Le Groupe opère directement dans 36 pays d'Afrique et offre un accès à 53 des 54 pays qui composent le continent. Il est également présent dans 7 Collectivités Territoriales Françaises d'Outre-Mer et en Asie. CFAO emploie 15 200 personnes.

En 2017, CFAO a réalisé un chiffre d'affaires total consolidé de 4 228 millions d'euros.

CFAO est une filiale du groupe TTC (Japon).

Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com

Contacts Presse



Agence de relations presse 35°Nord :

Romain Grandjean, rg@35nord.com - +33 6 73 47 53 99

CFAO Direction de la communication :

Élé Asu, Directrice de la Communication Groupe, easu@cfao.com

Bénédicte Guillien, Responsable de la communication externe, bguillien@cfao.com, + 33 1 46 23 59 91