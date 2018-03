Cote d'Ivoire: 11ème édition du Femua - Voici les innovations et les artistes attendus

Le voile est enfin levé sur le contenu du Femua 2018. Pour sa 11ème édition, c'est une nouveauté, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo prendra, du 17 au 22 avril prochain, ses quartiers à l'INJS (Institut national de jeunesse et du sport), toujours dans la commune de Marcory. L'annonce a été faite, jeudi dernier, par le commissaire général du festival, Salif Traoré dit A'salfo, au cours de la cérémonie de lancement dans un hôtel de Marcory.

C'est donc dans cette enceinte sportive, qu'auront lieu les activités principales du Femua 11, notamment le Carrefour jeunesse, Femua Kids (l'espace dédié aux enfants avec des ateliers ludiques, des séances de lecture et des prestations artistiques), les deux grandes soirées de concert pré- vues les 21 et 22 avril. Faut-il le rappeler, l'événement a pour thème : « Jeunesse africaine et immigration clandestine ».

« Il ne faut pas que la Méditerranée soit le cimetière des jeunes Africains. Nous allons, au cours du festival, engager la réflexion avec les jeunes pour savoir quelle réponse concrète apporter à ce phé- nomène.

L'OIM (Observatoire Internationale pour la migration) et la DGIE (Direction générale des Ivoiriens de l'Extérieur), qui nous accompagnent, échangeront avec les jeunes», a expliqué A'salfo. La grande innovation de ce Femua 11, selon lui, c'est la réalisation de quatre actions sociales, à savoir l'inauguration de l'EPP Magic System de Séguéla et de la maternité de Loulo d'une part ; et d'autre part de la construction de la cantine scolaire de l'EPP Magic System de Bangolo et d'une salle multimédia de l'EPP Magic System de Séguéla.

Cette année, c'est la ville de Korhogo, qui va accueillir la décentralisation du festival avec au programme : une exposition d'artisanat d'art, un cross populaire et un concert. Mais, la série des spectacles débutera par deux soirées musicales les 17 et 18 avril à l'Institut Français d'Abidjan, au Plateau. Au total, 14 artistes ou groupes d'artistes nationaux et internationaux se produiront en live à ce Femua 11, placé sous le parrainage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, par ailleurs maire de la ville de Korhogo.

Il s'agit de Soprano, Dub Inc (France), Yemi Alade (Nigéria), Sidiki Diabaté, M'Bouillé Koité (Mali), Bil Aka Kora (Burkina Faso), Lokua Kanza (RD Congo), Zeynab (Bénin), Luckson Padaud, Kédjevara, Tigresse Sidonie, Dobet Gnahoré, Guy Christ Israël, Les Leaders (Côte d'Ivoire).

Présent à cette cérémonie, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman a félicité le groupe Magic System pour la constance du Femua, et dit tout le soutien à ce festival, avant de présenter à l'assistance le livre écrit sur Papa Wemba, par le journaliste congolais Manda Tchebwa.

Sponsor leader du Femua depuis sa création, MTN Côte d'Ivoire a réaffirmé, à travers la voix de son directeur commercial et marketing JeanCharles Fourrier, son engagement à soutenir ce festival. « Nous sommes là pour les aspects sociaux et divertissants. On partage les mêmes valeurs », a-t-il indiqué. Notons que l'opérateur de téléphonie mobile a renouvelé sa convention de partenariat avec le Femua.