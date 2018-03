Cote d'Ivoire/Maroc: CAF/Competitions inter-clubs 2019 - Le gros challenge de l'Asec et du WAC

Si l'objectif est de partager le trophée avec les fans, on peut affirmer aisé- ment que cet objectif est… Plus »

Les Mimosas et les Guêpes doivent non seulement se qualifier pour la phase de poules de cette épreuve mais également se positionner dans le carré d'as. Ce n'est pas impossible pour les deux formations ivoiriennes qui ont les ressources humaines, techniques et tactiques pour y arriver.

En clair la Côte d'Ivoire risque de se retrouver avec seulement deux représentants, le champion et le vainqueur de la Coupe nationale, en compétions interclubs. Tout le challenge de l'Asec Mimosas et du WAC dans cette Coupe de la Confédération. Reversés dans cette compétition, les deux derniers espoirs ivoiriens sauveront les meubles en réalisant un bon parcours.

Les Mimosas et les Guêpes ont été reversés en Coupe de la Confédération où ils doivent passer par un tour de recadrage. Une chance à saisir pour sauver le football ivoirien s'il n'est pas trop tard. Avec l'élimination prématurée des Etoiles du Gontougo et des Aiglons, la Côte d'Ivoire s'attend à prendre sa place parmi les meilleures nations les mieux classées de la CAF. Ce qui aura pour conséquence de réduire le nombre de représentants en 2018.

La lumière venue de la Ligue des Champions s'est éteinte, le week-end dernier. L'Asec Mimosas et le WAC d'Adjamé, après s'être joué des Buffles de Borgou et du Stade malien aux préliminaires, sont tombés en 16es de finale. Victorieux de la manche aller à Ndola (Zambie), les Mimosas ont été surpris à Abidjan par Zesco United.

Classée parmi les 12 meilleures nations de la Confédération africaine de football (FIF), la Côte d'Ivoire présente depuis 2016 quatre représentants en compétitions interclubs. Un privilège que notre pays a partagé cette saison avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Egypte, la RD Congo, la Zambie, le Congo, le Mali, le Nigeria et le Soudan. Chacun des 12 pays avait donc deux ambassadeurs en Ligue des Champions et deux en Coupe de la Confédération.

