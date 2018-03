Cote d'Ivoire: UEFA Champions League Trophy Tour - Les fans partagent le trophée avec Del Piero

Une rencontre qui s'est soldée par un score de parité (2-2) dont deux buts d'Amara Diané et N'Da Kouadio et un de Del Piero. Légende du football, vainqueur de la Ligue des Champions 1995-1996, l'excapitaine de la Juventus de Turin s'est dit honoré de fouler pour la première fois le sol ivoirien. Une terre d'Eburnie qui a fait de lui un Roi ivoirien dans un pagne kita

En choisissant la Côte d'Ivoire aux côtés de cinq autres pays (Mexique, Paraguay, Cambodge, Malaisie, Ethiopie), cette joint-venture née de l'association de Heineken et CFAO veut faire vivre la magie du trophée, en créant des instants inoubliables de communion entre les fans du monde du football et la Ligue des Champions, à travers les événements organisés autour du prestigieux trophée.

Et quand l'Ambassadeur Alessandro Del Piero fait son entrée avec le fabuleux objet d'art, convoitise des meilleurs clubs d'Europe, la longue attente devient un vieux souvenir. Visages lumineux, merveilleux, les journalistes oublient les 90 minutes de retard sur le début de la conférence de presse. Brassivoire et la marque Heineken ont tenu parole en partageant le légendaire trophée avec eux.

Avec un Palais des Sports transformé le temps d'un événement en un Musée où on pouvait découvrir des maillots de certains clubs et joueurs de légende dont celui de Yaya Touré floqué du 24 avec le FC Barcelone, de ballons de finale de la Ligue des Champions,..., les fans ne pouvaient pas espérer mieux. Un trophée de rêve dans un décor de rêve.

Bien plus que le MASA (Marché des arts et du spectacle d'Abidjan), la Coupe aux grandes oreilles a battu le record d'affluence du 17 au 19 mars dernier dans la capitale administrative du pays.

Si l'objectif est de partager le trophée avec les fans, on peut affirmer aisé- ment que cet objectif est atteint. Accueilli, le vendredi 16 mars dernier, par les autorités sportives (ministre des Sports ivoirien) et footballistiques (1er vice-président de la FIF) à son arrivée, le trophée de la Ligue des Champions a fait du Palais des Sports de Treichville l'endroit le plus fréquenté, le week-end dernier.

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.