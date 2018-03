Ile Maurice: Ivan Collendavelloo et les palabres...

N'empêche que le Prermier ministre adjoint a lui-même confié que lorsqu'il a été nommé au ministère de l'Énergie et des services publics, le Premier ministre d'alors, sir Anerood Jugnauth, lui avait déclaré : «To prémié gran traka sé ki nou borderline, nou pé apros blackout... » Et que tout devait être fait dans les temps pour que ce scénario catastrophe ne s'avère pas. Ivan Collendavelloo dit avoir alors travaillé «san tamtam».

Abordant les relations entre le MSM et le ML, le Premier ministre adjoint a lancé : «Mo'nn lire enn paké palab, zournal éna enn fasilité fer palab!» Avant d'insister que tout va pour le meilleur des mondes entre le Premier ministre et lui. «Il n'y a aucun problème entre Pravind Jugnauth et moi. Il n'y a aucun problème entre le MSM et le ML. Pa koné kot zot tann bann lézot palab.»

