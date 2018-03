Madagascar: BFV / Société Générale - Nouvelle agence inaugurée à Mahanoro

La banque BFV-Société Générale a ouvert une nouvelle agence à Mahanoro, dans le quartier d'Ambalamangahazo, en 2017. Cette agence a été inaugurée le 15 mars dernier en présence des autorités locales et des représentants de la banque.

Il s'agit de la 57e agence du réseau de la BFB -SG à Madagascar. « Mahanoro possède un potentiel en termes de marché émergents et une localisation géographique entre la mer et la terre, permettant de développer ensemble la pêche et l'agriculture. Toute l'équipe de l'agence, sous l'égide de son directeur Innocent Ralambomanana, s'appuiera sur leur expertise, leur professionnalisme et la capacité à anticiper les tendances de marché et à innover pour améliorer l'expérience client et en faire un avantage compétitif.

Nous proposerons, des solutions souples, des délais de décision courts ainsi qu'une large gamme de produits et services bancaires innovantes », ont indiqué les responsables de la nouvelle agence à Mahanoro.