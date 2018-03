Madagascar: Djirani - Mikéa, Davy Sicard et Mikidache sur une même scène !

Quand la route de l'artiste réunionnais David Sicard croise celle des lauréats du Prix découvertes RFI 1999 et 2008 et qu'ils décident de collaborer , cela donne naissance à « Djirani » que le public malgache pourra découvrir à l'IFM Analakely ce vendredi 23 mars.

Un voyage musical entre Madagascar, Mayotte et la Réunion ! Comme tous les voisins, ils se rencontrent souvent et se côtoient, sans aller au-delà de la formule standard de politesse. L'envie de jouer ensemble leur est pourtant passée en voyant l'un ou l'autre jouer. Et l'idée d'une collaboration leur a déjà effleurée, mais ils ne sont jamais passés à l'acte. Cette fois, c'est chose faite grâce à l'IFM (Institut français de Madagascar) qui a réuni Mikéa, Davy Sicard et Mikidache autour du projet « Djirani » signifiant « voisins » en mahorais. « Ils partageaient ce même désir fort de se rencontrer, de travailler ensemble et de mettre en commun leur énergie artistique. Cette attraction est d'autant plus puissante quand ils réalisent que leurs univers artistiques respectifs convergent dans la même direction : la place centrale de la voix et de la guitare, la sensibilité et la transversalité dans l'écriture, la finesse et la poésie dans les compositions, l'énergie et la présence qui les animent sur scène. Nous avons donc juste joué le rôle d'intermédiaire », précise Rina Ralay Ranaivo.

Résidence. Depuis deux semaines, les trois artistes, accompagnés par Dasy à la batterie, Jahleky au piano, au clavier et à l'accordéon et Johnny Zafimahery à la basse, ont travaillé d'arrache-pied pour rendre leurs compositions plus belles et plus inédites qu'elles ne l'ont été. « Nous échangeons beaucoup. Nous ne sommes pas toujours d'accord. C'est pourtant ce qui est merveilleux dans cette aventure musicale », précise David Sicard. Pendant cette semaine, l'artiste réunionnais, Mikéa, Mikidache et leurs compagnons de route vont continuer à se perfectionner à l'IFM. Ils vont continuer à retravailler ensemble certains morceaux du répertoire de chacun, mais aussi créer quelques compositions. Pour découvrir en exclusivité le fruit du travail acharné des « Djirani », rendez-vous sur la scène de l'IFM... ce vendredi 23 mars.