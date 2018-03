Togo/Madagascar: Football / Madagascar - Togo cette nuit !

Rabat, le 21 mars 2018 – L’Institut Amadeus, Think Tank marocain indépendant, catalyseur de… Plus »

Et même si on ne part pas avec tous les avantages face à Adebayor et ses camarades, l'essai prendrait toute son importance en vue des rencontres futures dont celle contre le Sénégal en septembre, les deux rencontres contre la Guinée Equatoriale en octobre et le dernier face-à-face décisif en novembre contre les Soudanais que les Barea avaient déjà battu chez eux. Mais comme le football n'a rien de mathématique, la prudence est de mise.

Pour revenir au onze de départ, on verra probablement dans les buts Ibrahima Dabo derrière une défense à quatre avec Toby, Mamy Gervais, Bapasy et Jerôme Mombris.

Nicolas Dupuis tentera ce jour de trouver son équipe type en vue de la confrontation contre le Sénégal à Saint Leu La Forêt. Forcément cette nouvelle revue d'effectif doit aboutir à une sélection capable de qualifier pour la première fois Madagascar à la phase finale d'une CAN. Et si cette première confrontation ne suffit pas, il reste encore le match contre le Kosovo de dimanche à Francoville.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.