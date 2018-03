Congo-Kinshasa: Vers la clôture en beauté du mois de la femme - La JBA organise une marche de santé le samedi 31 mars

«Valorise-moi », tel est la thématique choisie par la Jeunesse Bâtisseuse de l'Avenir -JBA-, en perspective de la marche de santé prévue pour ce samedi 31 décembre 2018.

Au cours de ce rendez-vous, cette structure des jeunes congolais va rendre un hommage vibrant à toutes les femmes, en général, surtout aux femmes rurales, tout particulièrement, en les honorant à travers cette marche prévue à la fin de ce mois de mars. A cet effet, la JBA chapeautée par son Président Paul Ramazani Muluta invite les hommes et les femmes de prendre part à cette activité qui cache plein de surprises.

Des hommes et des femmes sont invités, les hommes vont participer pour valoriser les femmes, ces dernières vont marcher pour se valoriser elles-mêmes. Le rendez-vous est donc pris. En effet, puisque la femme n'est autre que la muse inspiratrice de l'homme, elle mérite d'être aimée, respectée et honorée, encore plus en ce mois de mars dédiée exclusivement à la femme. Bien que la journée internationale de la femme ait été célébrée le 8 mars de chaque année, la femme mérite d'être célébrée tous les jours sans exception. Autant plus qu'elle soit l'actrice principale du développement de tout un pays et en même temps elle reflète l'avenir d'une nation grâce à l'éducation maternelle dont elle est porteuse.

Ce faisant, le Président Paul Ramazani et Madame Francine Muyumba, respectivement président de la Jeunesse Bâtisseuse de l'Avenir -JBA- et présidente de l'Union Panafricaine de la Jeunesse -UPJ- vont participer à cette marche de santé. Ensemble, ils vont parcourir les artères avec les femmes et les filles de la Ville-Province de Kinshasa pour rendre hommage aux femmes et, au passage, clôturer le mois de mars de la plus belle de manière. Au final, la Présidente de l'UPJ va s'entretenir avec les femmes, question d'analyser et de réfléchir sur la situation de la femme congolaise, particulièrement la femme rurale comme étant le socle de développement d'une nation.

La présidente de l'UPJ promet ainsi de prendre langue avec les femmes, surtout en invoquant les questions épineuses portant sur l'émancipation de la femme et la parité 50/50 avec les hommes. D'emblée, l'itinéraire de la marche est déjà connu, tout va partir de l'avenue des évolués, en passant par l'avenue de la libération/Huilerie pour chuter sur le boulevard du 30 juin, sur la rue de Sabena, à la Gombe. C'est dans une salle de l'atelier de la place que Madame Francine Muyumba va s'entretenir avec les femmes qui prendront part à cette marche. Pour tous ceux qui veulent prendre part à cette marche de santé à l'honneur de femme rurale, les modalités sont simples, l'achat de T-shirt de la marche en guise de l'harmonie. Pour toute information, prière de contacter le secrétaire général de la JBA, John Muluila au 0816803705.