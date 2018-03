Madagascar: Mode-technologie - Une vente privée au Tana Hôtel

Le Tana Hôtel Antaninarenina accueillera la vente privée dans sa nouvelle salle de réception « Besoa » les 22, 23 et 24 mars.

Fins « gourmands », amateurs de nouvelle technologie, amoureux de mode... Carmen Chan et ses collaborateurs ont décidé de réunir dans un seul et même endroit une vingtaine de prestataires pour une vente privée. « L'évènement se tiendra dans la salle de réception « Besoa » du Tana Hôtel Antaninarenina. Cette nouvelle salle est très lumineuse et spacieuse et offre une magnifique vue sur Analakely et ses environs. Les stands, autrement dit, sont plus nombreux et il y aura plus de choix.

A travers cette manifestation qui se déroulera les 22, 23 et 24 mars, nous voulons rendre service aux gens et leur permettre de retrouver tous ceux dont ils ont besoin en une seule journée », indique la responsable. Lingeries fines, articles enfants et bébés et articles de décoration, caméras de surveillance, chaussures et vêtements des plus grandes marques... une vraie caverne d'Ali Baba dans laquelle les visiteurs pourront trouver tout ce qui leur manque. L'accès à l'évènement est gratuit et le cocktail de bienvenue (concocté par l'équipe de l'hôtel Relais Normand) offert. En temps de pause, la pose vernis est également offerte. Avis aux amateurs !