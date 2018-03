Congo-Kinshasa: Un 23 mars spécial au CWB - Mariana Besongo - Une voix et des souvenirs sur scène !

Plus d'une année après la mort de l'opposant Etienne Tshisekedi, son parti l'UDPS lui cherche un… Plus »

La musique a été toujours une passion pour la chanteuse kinoise. C'est à l'Institut National des Arts (INA) qu'elle a pu perfectionner sa connaissance artistique. Mariana BESONGO a participé dans beaucoup de projets à caractère musical avec différents orchestres religieux et populaires de Kinshasa. Mais, son talent a connu plus d'éclosion dans le groupe Kanam Music de la Diva africaine Barbara Kanam où elle a été beaucoup attirante auprès du public kinois qui n'accepte pas n'importe quoi.

«Je suis une chanteuse qui sait bien interpréter, qui sait surtout trop bien incarner le personnage et se mettre dans la peau des autres. Je peux vous faire rêver non seulement au Congo, mais aussi en Afrique et dans le monde. Ma musique peut vous plonger dans un monde imaginaire. Car, je m'adapte facilement à tous les styles», a-t-elle renchéri.

