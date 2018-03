Congo-Kinshasa: En conférence-débat à Kinshasa - L'Ong «Zala Social» conscientise la femme sur ses valeurs !

Plus d'une année après la mort de l'opposant Etienne Tshisekedi, son parti l'UDPS lui cherche un… Plus »

L'ONG «Zala Social», rappelle-t-on, est une Asbl qui a comme objet social la lutte contre la pauvreté, les comportements immatures, inciviques et immoraux pour le changement des mentalités de la population. Parmi ses objectifs assignés, il y a, entre autres, la mission de servir de cadre de réflexion, de partage d'idées et d'expérience.

L'annonce a été faite par Michaël GBAGBA MANGOBA, Président de «Zala Social» qui est une organisation non gouvernementale locale. Il a tenu, toutefois, à rappeler l'objectif majeur de cette rencontre dont l'idéal consiste à réveiller et à sensibiliser la femme congolaise sur ses valeurs et son rôle dans la société du 21ème siècle. Très ouverte, souligne-t-on, cette conférence-débat sera animée par les filles de cette structure qui vont exposer et développer sur plusieurs sujets, partant de la thématique principale de la journée. Notons que l'espace K-Charisme est situé sur 1ère Rue Dilandos, dans le quartier Industriel, dans la commune de Limete.

