Madagascar: Grande Braderie de Madagascar - Les participants victimes de l'engorgement du port de Toamasina

L'équipe de la Grande Braderie et ses partenaires promettent une édition réussie du 27 au 31 mars au Palais des Sports.

A quand la situation au port de Toamasina reviendra-t-elle à la normale ? C'est la question que se posent les participants de la Grande Braderie de Madagascar qui sont aussi devenus des victimes de l'engorgement du port. Ces petits et moyens opérateurs économiques souhaitent en tout cas que leurs marchandises soient débloquées rapidement afin qu'ils puissent profiter pleinement de leur participation à la Grande Braderie de Madagascar qui demeure encore et toujours, la plus grande manifestation commerciale du grand public de Madagascar. En effet, malgré les « copiés-collés », la GBM reste toujours la référence et enregistre, chaque fois, une participation massive, aussi bien des exposants que des visiteurs.

Pour la prochaine édition qui aura lieu du 27 au 31 mars, les visiteurs auront droit à 350 stands qui proposeront des marchandises de tous les secteurs d'activité. Habillements et accessoires, cuisine, décoration, électroménagers, parfumeries cosmétiques, jouets, téléphonie et bien évidemment l'alimentaire. Une belle occasion, en somme pour les familles de faire les achats avant les festivités pascales.

Ce d'autant plus que ce sera, une fois de plus, une vraie braderie dans la mesure où les participants feront une fois de plus, mieux que les 15% de remise obligatoire qui permet à la GBM de faire la différence, par rapport aux autres manifestations.