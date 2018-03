Congo-Kinshasa: Confusion à la Lomami - Kabinda - Le Chef coutumier Mutamba Kamanda devant la justice !

Sébastien Lubamba, Avocat de son état et frère de l'intéressé, parle, d'ores et déjà, d'une arrestation arbitraire et exige, par conséquent, sa libération immédiate et sans conditions.

Entretemps, selon des sources indépendantes, Mutamba Kamanda, Député Provincial et Chef coutumier, aurait été arrêté lundi et acheminé à Mbuji-Mayi où il serait déféré devant la Cour d'Appel aux motifs qu'il est responsable d'une milice dont les visées seraient, semble-t-il, d'engager un bras de fer contre le régime de Kinshasa et les autorités provinciales. A l'issue de sa réunion d'hier, à Kinshasa, le gouvernement central dénonce, au fait, l'activisme du Chef Yakahumbu Mutamba Kamanda et confirme qu'en vertu d'un mandat d'arrêt émis contre lui, il répondra de ses faits devant la justice.

Difficile, donc, de cerner les vrais contours de ce qui est arrivé à Kabinda, Chef-lieu de la Lomami, une des nouvelles Provinces nées du démembrement. Lundi 19 mars dernier, contre toute attente, la Cour du Grand Chef coutumier Kamanda Mutamba, successeur attitré de son Père, Mutamba Lumpungu, lui aussi, Grand Chef coutumier du peuple songye, s'est vidée.

Plusieurs sources croisées rapportent, en effet, qu'un groupe d'hommes en uniforme y aurait fait irruption, tout en laissant sur son passage, des casses et actes des représailles. Les tenants de l'assaut, exigeant la tête du Chef Kamanda Mutamba, n'aurait pas mieux fait que de donner l'ordre de passer aux actes. Puis, après un temps de résistance, le saccage s'est poursuivi jusqu'à ce que celui-ci en sortira, finalement, capturé.

Le récit, tel qu'il se raconte de bouche à l'oreille, est entrecoupé à divers endroits, selon que les mobiles exacts de cette expédition punitive ne semblent pas être connus d'avance. Le moins que l'on puisse dire est qu'il a été acheminé à Mbuji-Mayi, à la Cour d'Appel, où il aurait eu hier, si l'on en croit à des sources officieuses, un interrogatoire serré. Une thèse que le gouvernement central n'acquiesce pas. Car, selon le compte-rendu de sa 9ème réunion, tenue hier, mardi 20 mars à Kinshasa, le Chef Yakahumbu Kamanda Mutamba serait encore en cavale. Le gouvernement confirme, toutefois, qu'il répondra de ses actes devant la justice.

Mais, en état de cause, quels sont les griefs mis à sa charge ?

Là aussi, un flou sarcastique entoure l'instruction de cette affaire. Pour autant, qu'en tant pouvoir coutumier, Kamanda bénéficie de quelques immunités. Et, puis, en tant que Député Provincial, il en a tout autant. Si bien qu'à tous les niveaux, la consternation au sein de la population, sur place à Kabinda, est totale. Un des notables songye, contacté à Kinshasa, râle et crie au scandale et à l'humiliation.

Tout comme les jeunes cadres et intellectuels issus de la même communauté ont, simplement, l'idée de descendre à la queue-leu-leu à Mbuji-Mayi. D'autres, par contre, évoquent l'idée de la toute récente destitution du Gouverneur Kamanda dont le gouvernement central s'était interposé, alors que l'Assemblée Provinciale, institution dans laquelle il siège en vertu de ses fonctions d'élu provincial, en avait décidé autrement. De plus en plus, des convergences se cristallisent et s'orientent vers la piste d'une exploitation judiciaire de cette contradiction politique.

Et, à l'allure vont les choses, nombreux sont ceux qui y voient d'autres mains noires, tapis dans l'ombre, agir pour défoncer Kamanda Mutamba jusqu'au point de rechercher, par des voies détournées, à l'incriminer dans une affaire selon laquelle, il entretiendrait une milice, à l'instar de Kamuina Nsapu, contre le régime du Président Kabila. Chose que ni Mutamba Lumpungu, au plus fort de la progression du RCD/Goma jusqu'à 20 Km de Kabinda, ni lui, Kamanda Mutamba, son successeur, n'aurait jamais imaginée tant l'actuel pouvoir, se réclamant du nationalisme lumumbiste ou kabiliste, ne s'en sera pas détaché. Dans les milieux qui sont proches de ce chef coutumier de la Lomami, l'on en appelle à l'implication personnelle du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, pour sauver les meubles.

LPM