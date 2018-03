Madagascar: Journée mondiale du théâtre - La compagnie Miangaly présente son « Kud'théâtre »

Coup de théâtre dira-t-on ? Bien sûr, mais nul besoin de s'alarmer car le « Kud'théâtre » fait partie du circuit du projet rallye moi(s) théâtre. Une soirée pendant laquelle la Compagnie Miangaly investira le Kudéta Anosy.

Passer une soirée autrement? C'est ce que propose la compagnie Miangaly en fin de semaine. Dans le cadre de la journée mondiale du théâtre, les amoureux de la discipline, amateurs, confirmés ou professionnels, sont invités et se donnent rendez-vous afin de célébrer ensemble cet art dans la convivialité et la bonne humeur. Marquant ainsi ses 30 années de pratiques théâtrales, les acteurs s'activeront au Kudéta Anosy le 27 mars.

Depuis trois semaines, les théâtreux de divers horizons se sont engagés sur le circuit du rallye théâtre. Cet évènement est le septième de la série initiée par la Compagnie Miangaly. Sous la direction artistique de Christiane Ramanantsoa, elle se présente et fonctionne comme un ensemble artistique multidisciplinaire. Dans le domaine théâtral, elle oriente ses champs d'activité et de réflexion vers la recherche, l'expérimentation, la professionnalisation et l'écriture.

La compagnie Miangaly cherche surtout à promouvoir un théâtre accessible au plus grand nombre sous une forme contemporaine. « Nous tenons compte des règles de théâtre, des diverses « écoles », sans les sacraliser ou forcément les adopter. Nous usons aussi des différentes formes artistiques de tout spectacle vivant. Nous faisons aussi du théâtre « utile » et « pragmatique » : pour le développement personnel, pour l'aisance dans la pratique de la langue et de la communication» relate le numéro un de la compagnie. Les perspectives visent surtout à renforcer sa présence et ses actions sur la scène artistique et internationale par le biais de création, de spectacles et d'ateliers de formation.