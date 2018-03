Madagascar: Festival international de guitare de Madagascar - Les jeunes sous les feux des projecteurs

La clôture et la grande finale pour découvrir le meilleur festivalier 2018. Avec tous les genres de musique confrontés, le public et le jury auront le dernier mot pour désigner les trois premiers gagnants. A ne pas oublier que les meilleurs interprètes de la semaine participeront à ce concert final.

A ne pas oublier que le festival commencera le 6 avril à l'hôtel Ibis Ivandry. L'inauguration verra la participation de l'invité spécial du Festival et admirer le coup de guitare de Silvio Schneider et entendre les meilleurs morceaux de son album « Crossroad ». Le lendemain, place au bal masqué où la danse et les sons de guitares seront à l'honneur. Pour ceux qui ont une manière festive et originale, une nuit inoubliable les attend pour se faire un joli cadeau. Une atmosphère de rêve dans une « gipsy night » teintée d'euphorie fera voyager les convives au firmament.

Cette année, les jeunes talents seront sous les feux des projecteurs. Grâce au concours « Sabotsy Mahaleo » les guitaristes reprendront les titres du groupe légendaire sous toutes les coutures. Moins de folk et plus de jazz, soul, funk, reggae classique... les titres de Mahaleo se verront sublimés par les coups de riffs des concurrents qui promettent une diversité sans borne, laissant vaquer la créativité des guitaristes en herbe de la Grande Ile.

Plus que quelques semaines, et le rideau se lèvera sur le festival international de guitare de Madagascar!

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.