Congo-Kinshasa: A l'aube d'une résolution - La CENCO briefe l'ONU sur les enjeux de l'heure

Plus d'une année après la mort de l'opposant Etienne Tshisekedi, son parti l'UDPS lui cherche un…

L'appel à l'application de l'Accord sur fond électoral, pour la CENCO sonne, tout comme pour le Comité Laïc de Coordination et l'Opposition radicale au pays, avec la décrispation politique et la prise des mesures de confiance par le Pouvoir pour faire en sorte que les prochaines élections soient véritablement inclusives. Voilà, en un mot, les dessous des cartes de ce message des Evêques catholiques.

"Pour éviter que la situation humanitaire dramatique que traverse la RDC ne s'aggrave, il s'avère nécessaire que l'ONU s'implique davantage et fasse urger la tenue des bonnes élections en RDC. L'épiscopat congolais est convaincu que seules les élections crédibles, transparentes et apaisées peuvent donner au peuple des gouvernants légitimes capables de faire face à la crise multiforme qui ronge le pays", conseille la CENCO. Et d'insister sur l'exigence par l'ONU de la mise en œuvre des dispositions de l'Accord de la Saint Sylvestre "qui sont les préalables des bonnes élections et le suivi du respect des dates clés du calendrier électoral". Ainsi, ces dernières devraient être prioritaires aujourd'hui pour les Nations Unies. "La complaisance à ce niveau serait une bombe à retardement, car les élections qui nous ramèneraient à la case-départ seraient un gâchis que la communauté internationale doit éviter ", alerte la conférence épiscopale.

