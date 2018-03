Congo-Kinshasa: Quelles résolutions ?

Après la 2348, le Conseil de Sécurité des Nations Unies s'apprête à prendre une toute nouvelle Résolution. Au Congo-Kinshasa, les dernières, si pas toutes les résolutions de l'ONU font mouche, particulièrement en ce qui concerne le respect de leurs indications ainsi que leurs options.

Quoi qu'il en soit, le prochain nouveau-né du Conseil de sécurité a un "ADN caricatural " déjà connu qui comporte des innovations qui font d'avance rougir les uns et ravir les autres.

Il est subodoré, en effet, que ce document de l'Onu puisse reconduire le mandat de la Monusco -qui expire ce 31 mars- d'une année. Le sujet n'est pas du goût du Pouvoir qui, par l'entremise de She Okitundu, le Ministre des Affaires Etrangères, s'était opposé à l'existence éternelle de la mission onusienne en RDC. Plus clair, le régime en place, par la voix du Président Kabila, s'est exprimé pour le départ de la mission onusienne depuis belle lurette. L'opinion se souviendra aisément de la question du Chef de l'Etat : "quelle est cette rébellion à laquelle la Monusco a déjà mis fin... ?".

Sans conteste, la fièvre de la discussion et des réponses éparses s'était emparée de la scène politique. A l'Opposition, le maintien de la Monusco, à l'heure où des marches "pacifiques" sont réprimées "dans le sang", n'est même pas à discuter, c'est une évidence, une nécessité. Par ailleurs, la protection des civils et la sécurisation des différents territoires du pays relèvent des prérogatives avant tout de l'Armée, la Police et autres forces de sécurité. Soit ! La Polémique continue mais le sujet n'est pas vraiment une pomme à discorde majeure.

Oui. Un autre dossier qui pourrait figurer dans la prochaine résolution porte les vrais germes de poignantes discordes. Il s'agit, évidemment, du renforcement du mandat de la Monusco. De quelle nature sera ce renforcement ? L'interrogation mérite d'être posée. Des infos glanées tournent autour d'un terme : la certification. Déjà, la CENCO (qui a éclairé lundi la lanterne de l'ONU) demandait, suite aux controverses autour de l'usage de la machine à voter, que ces dernières soient l'objet à expertise par des maîtres en la matière. La CENI s'était montré favorable. Quid de la Monusco pour cette certification? Les responsables de cette mission onusienne avaient déclaré ne pouvoir le faire puisque la résolution 2348 ne le leur autorisait pas.

Donc, si cet aspect est réglé, ce sera pour faire avancer le consensus pour les prochaines élections. Une deuxième certification pourrait, selon des dires, être alignée dans les cordes de la Monusco. Ici, c'est les verdicts des urnes qui sont concernés. L'épisode crise postélectoral de la Côte d'Ivoire de Gbagbo et Ouattara nourris des appréhensions quant à cette thèse, surtout dans un Congo-Kinshasa dont les autorités actuelles sont en froid avec bien de "membres de la communauté internationale". Ce ne sont là que des bruits de couloir jusqu'à la prise de la prochaine résolution onusienne. Mais, tout compte fait, même après le prononcé de l'ONU, la chose la plus importante pour l'avenir du pays et même sa sortie de crise par les urnes en décembre 2018 c'est les résolutions que prennent les politiques et le peuple congolais pour le devenir de leur pays. Au moment où existe un consensus en sourdine pour les prochaines élections et que, par ailleurs, l'opinion est dans l'attente de la liste de partis politiques valides, de la prochaine résolution onusienne, des dessous du projet de loi portant répartition des sièges, l'histoire attend savoir quelles seront ces résolutions.