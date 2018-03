Cote d'Ivoire: Premier League - Tottenham ne lâche pas Wilfried Zaha

Si l'objectif est de partager le trophée avec les fans, on peut affirmer aisé- ment que cet objectif est… Plus »

Wilfried Zaha a raté 9 rencontres de Premier League cette saison, toutes perdues par son équipe. Avec lui, le bilan est beaucoup plus flatteur pour la formation de Roy Hodgson, avec 7 victoires, 9 nuls et 6 défaites, avec 4 buts et 3 passes décisives de l'Ivoirien.

Les Spurs prépareraient une offre d'un peu plus de quarante-cinq millions d'euros pour l'ancien joueur de Manchester United, auteur de quatre buts et trois passes décisives cette saison en Premier League. Une somme insuffisante pour les Eagles, qui ont déjà refusé deux offres du quatrième de Premier League, précise le journal anglais. A en croire les informations de nos confrères anglais, les Eagles seraient néanmoins persuadés que le natif d'Abidjan pourrait rapporter davantage en cas de transfert lors du Mercato d'été.

Victorieux d'Huddersfield samedi en Premier Laegue (2-0), Crystal Palace a renoué avec le succès et est sorti de la zone de relégation. Et d'après Andros Townsend, le sort de son équipe dépendra avant tout de la présence en forme de Wilfried Zaha.

