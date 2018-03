Congo-Kinshasa: Ressources naturelles - Les étudiants de l'UPC à l'école de la gestion transparente

Plus d'une année après la mort de l'opposant Etienne Tshisekedi, son parti l'UDPS lui cherche un… Plus »

Dans le lot, un des orateurs a révélé à l'assistance que parmi les causes qui ne favorisent pas l'accès à l'emploi, il y a notamment l'ignorance dans la rédaction de curriculum vitae (CV). « Après les études, nombreux ne savent trouver un emploi, simplement parce qu'ils ne savent pas rédiger leur curriculum vitae. Certains n'ont pas leurs propre outils de production et d'autres n'ont pas du caractère, encore moins de la valeur et manquent parfois de méthodes d'évaluations alors que ce sont des points forts pour convaincre l'employeur », a-t-il martelé.

Pour atteindre ces buts, les échanges ont porté, notamment, sur le réseautage, les questions liées à l'entrepreneuriat, les métiers transitoires, les académies de futurs leaders, etc. Les entrepreneurs présents dans la salle ont partagé leurs expériences avec des étudiants dans le but de les stimuler à l'entrepreneuriat.

