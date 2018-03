Angola: Le Président de la République félicite son homologue chinois pour sa réélection

Luanda — Le Chef de l'Etat, João Lourenço, a félicité mercredi son homologue chinois, Xi Jinping, pour sa réélection au poste de Président de la Chine et espère que les relations entre les deux pays continuent à s'approfondir dans d'autres secteurs.

João Lourenço considère la réélection de Xi Jinping comme « une démonstration sans équivoque d'un grand soutien » du peuple chinois, qui reconnaît en lui les qualités et les vertus nécessaires pour affronter et surmonter les défis de grandes étapes du développement.

"Je suis certain que les relations entre l'Angola et la République populaire de Chine, au cours de votre nouveau mandat, continueront à se renforcer et à s'étendre vers les secteurs qui les rendront plus dynamiques, visant le progrès et le bien-être de nos peuples respectifs ", lit-on dans le message du Président angolais.

Il y a lieu de rappeler que, les relations entre l'Angola et la Chine remontent à 1983. Au niveau de l'Afrique Australe, l'Angola est le plus grand partenaire commercial depuis 2007 avec cet Etat asiatique et coopère dans les domaines militaire, agricole, académique, agro-industriel, infrastructures, pétrolier et technologique.