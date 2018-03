Ile Maurice: Gestion des sciences maritimes - Atelier de clôture au Mauritius Oceanography Institute à Albion

communiqué de presse

Un atelier de clôture du projet 'Emerging Knowledge for Local Adaptation', sous le programme 'Les sciences maritimes au service de la gestion' (MASMA) financé par l'Association des sciences de la mer de l'océan Indien (WIOMSA), se tiendra le jeudi 22 mars 2018 à l'Institut d'Océanographie de Maurice (MOI) à Albion. Le ministre de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et de la Marine, M. Premdut Koonjoo, procèdera à l'ouverture de cet atelier.

Plusieurs thèmes sont à l'ordre du jour parmi lesquels une introduction du projet MASMA, et l'approche du cadre de capital comme concept. Une présentation des résultats de l'étude aura lieu suivi d'une séance de discussion en groupe et l'identification des stratégies et des actions. Les personnes ressources sont Dr Sergio Rosendo, chercheur au Centre interdisciplinaire des Sciences sociaux à Lisbonne en Portugal; et son collaborateur, M. David William.

Le MOI a en effet collaboré avec des partenaires locaux, régionaux et internationaux sur le projet MASMA qui est étalé sur une période de quatre ans. Le projet a bénéficié de l'appui de plusieurs représentants des différents départements des conseils de districts, municipalités et autres institutions gouvernementaux. Le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, et de l'Environnement et du Développement durable est un partenaire clé dans ce projet.

La collaboration vise à évaluer le degré de préparation des connaissances émergentes sur la vulnérabilité côtière à Maurice afin d'informer et évaluer la capacité actuelle des gouvernements et des structures de gouvernance à utiliser les connaissances émergentes par rapport à la vulnérabilité côtière.

Des stratégies seront élaborées et des recommandations faites afin de renforcer les systèmes de gestion des connaissances pour générer, gérer et diffuser les connaissances relatives à la vulnérabilité au changement climatique au gouvernement, avec un accent particulier sur la façon dont ces connaissances peuvent être prises en charge avec succès par le gouvernement.

Le projet vise essentiellement à mieux comprendre le rôle des gouvernements dans la gestion côtière au niveau national, tout en renforçant leur capacité à évaluer les défis du changement climatique auxquels sont confrontées les zones côtières et accéder aux connaissances émergentes.

WIOMSA

Créée en 1993, WIOMSA est une Ong internationale oeuvrant pour la promotion des sciences marines et la gestion durable des ressources de l'océan Indien occidental. Forte de plus de 1 000 membres venant de l'ensemble des pays de la région mais également d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Inde, et d'Australie, cette association organise tous les deux ans un congrès scientifique international.